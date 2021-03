Chárreata Leva Presentes Para Noivos Que Tiveram Casamento Adiado

Já que o tradicional “chá de panela” ou “chá de casa nova” não pode ser realizado devido a pandemia da Covid-19, familiares e amigos dos noivos Dieniely Anselmo e William Sousa promoveram uma “Chárreata” onde todos puderam contribuir para o começo da nova vida do casal.

O casamento foi adiado para 1º de Maio, apesar da alteração, o que não mudou foi o amor entre eles que continua forte e não foi abalado pelas mudanças de última hora. . “O casamento estava marcado para o dia 14 de Novembro. A data que marcamos era muito esperada por nós. Havíamos planejado desde 2019, porém tivemos que adiar por conta da pandemia. Foi muito complicado pra nós, tivemos que entrar em contato com todos os convidados, remarcar com os fornecedores, mas agora nossa expectativa é que tudo dê certo para a nova data. Estamos apreensivos, com medo e ansiosos, mas temos fé que tudo dará certo e realizaremos nosso sonho!”, explicou Dieniely.

Com direito a decoração e muitos presentes, a fila de carros passou em frente à residência onde a surpresa foi organizada e claro que o casal ficou feliz. “Agradeço imensamente de coração por essa surpresa, pelo carinho de todos que prepararam e pela presença de cada um que compartilhou desse momento maravilhoso comigo. Que Deus abençoe cada um imensamente”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local