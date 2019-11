Chá do Bem em prol do Hospital do Câncer de Catanduva será realizado hoje

Neste sábado (30), será realizado o Chá do Bem, promovido pelo Grupo Voluntários do Bem. O evento será no Salão Paroquial, localizado na Praça Padre Peretti, 32, em Urupês. Os convites custam R$25,00 e todo o valor arrecadado será destinado para o Hospital de Câncer de Catanduva.

De acordo com Luciana Vargas, coordenadora do grupo, os voluntários realizam diversas ações em prol do HCC. “Nós realizamos muitas ações anualmente em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. A ação mais recente foi a segunda edição da Pizza Solidária, onde nós arrecadamos mais de R$30 mil para o HCC com a ajuda de em média 45 voluntários em Catanduva, 45 em Santa Adélia e cerca de 20 em Urupês”, comentou.

Além do Chá, os voluntários vão promover mais uma ação, que também será realizada hoje. “Teremos uma atividade em parceria com o Posto Auto 7, que irá realizar o dia “D”, para os clientes que abastecerem neste sábado (30), das 8h às 12h o estabelecimento doará todo o lucro para o HCC”, finalizou Luciana.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto. Além da radioterapia, o HCC oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterapia e tratamento hormonal. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local