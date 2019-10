Chá Beneficente Do Conselho Da Mulher Empresária Reúne Mais De 150 Participantes

A primeira edição do Chá Beneficente do Conselho da Mulher Empresária, realizado na quarta-feira (23) no Salão de Festas Girassol, localizado na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio foi um sucesso de público e de solidariedade que marcaram o evento.

Segundo a presidente do CME, Alexandra Bérgamo Spina, os 150 convites disponíveis, esgotaram-se logo nos primeiros dias de venda, surpreendendo a organização do evento. “Foi uma grata surpresa”, comemorou Alexandra.

A presidente destaca que toda a renda arrecadada com o evento será destinada para a Associação de Voluntários Irmã Ana Maria – AVOIAM, que atende pacientes e acompanhantes que ficam internados no setor de queimados da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, UTI infantil, UTI neonatal, berçário, maternidade e pediatria, além dos pacientes com câncer.

A Casa da Amizade do Rotary Catanduva também realizou uma linda ação com a venda de doces caseiros, revertendo toda a renda para a AVOIAM.

Já a Associação Voluntária de Combate ao Câncer – AVCC realizou durante o evento, bazar beneficente vendendo peças artesanais feitas cuidadosamente com tema de natal, além de doces e diversos itens. A renda será revertida para a própria AVCC que realiza um lindíssimo trabalho em prol aos pacientes com câncer. “Vimos nesse primeiro evento um show de solidariedade e amor ao próximo. É gratificante ver as instituições unidades em prol do bem comum”, finaliza Alexandra.

A atração da tarde ficou por conta da banda Som & Batom e embalou todas as mulheres presentes com clássicos da música brasileira.

O Chá Beneficente do Conselho da Mulher Empresária surgiu com objetivo de contribuir com as instituições beneficentes sérias, que tanto atuam e trabalham para manter suas atividades e benfeitorias em prol dos mais necessitados. A cada edição será uma instituição diferente, a escolha é feita entre os membros do conselho, sendo avaliadas várias questões que nos norteiam na escolha.

