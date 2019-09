CETESB Tem Parcelamento De Multas Somente Via Internet

Os caminhoneiros devem parcelar suas multas da CETESB somente por meio da internet. O sistema que funciona desde o começo do ano veio para simplificar e agilizar o processo. No ano passado foram realizados 1.400 parcelamentos de multa de fumaça preta.

O gerente do Setor de Contas a Receber, da Companhia Ambiental Paulista, Marcio Negrão Marolla, preocupado com a aproximação do período de licenciamento dos caminhões junto ao Detran, de setembro a dezembro.

“É nesta época que eles nos procuram mais, pensando em conseguir a liberação junto ao órgão de trânsito”, explica Marcio. O licenciamento só poder ser realizado se não houver pendências no veículo. Segundo ele, principalmente caminhoneiros ainda vêm pessoalmente até a CETESB e aí só resta orientá-los sobre os procedimentos a serem efetivados unicamente via internet. Para o caminhoneiro fica muito mais fácil é só entrar na página, se cadastrar, receber um e-mail com a confirmação do cadastramento e orientações sobre os passos a serem dados, até a emissão do boleto.

Antes, presencialmente, esse procedimento podia demorar até um mês, agora em até cinco dias o interessado consegue pagar e regularizar sua situação no Detran. A multa, até a sua data de vencimento, pode ser paga à vista com desconto de 30%.

Multas – A emissão excessiva de fumaça preta pelos veículos diesel é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Por isso, a CETESB faz a fiscalização dessa emissão rotineiramente, nas principais vias de circulação nas grandes cidades, assim como nas rodovias do Estado, intensificando esse controle no inverno, quando as condições meteorológicas costumam ser desfavoráveis à dispersão dos poluentes.

A multa para quem for flagrado com o veículo em condições irregulares é de R$ 1.591,80, que dobra em caso de reincidência. Desde 2016 o número de multas aplicadas vem diminuindo.

A renovação da frota e ao caráter educativo da penalidade são fatores que contribuem para a queda nas autuações. Em 2018, foram lavradas 10.358 multas por emissão de fumaça preta pelos veículos diesel. Em 2019, até o momento, foram 5.595 multas. Os pedidos de parcelamentos deverão ser feitos pelo endereço eletrônico https://cetesb.sp.gov.br/programa-de-parcelamento-de-multas/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local