Cetesb Tem Canais Para Atendimento E Denúncias Para Preservação Ambiental

A Cetesb é uma instituição que trabalha continuamente para preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. Além disso, ela é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, divulga seus canais de atendimento e denúncias.

Para isso, conta com a participação fundamental de todo a população do estado. A Cetesb põe à disposição seus Canais de Atendimento: Fale Conosco: recebe pedidos de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre atividades e serviços prestados pela Cetesb. Contato por meio do site https://cetesb.sp.gov.br/fale-conosco/.

Agências: localizadas na capital e em outros municípios de São Paulo, recebem, esclarecem e prestam informações sobre denúncias ambientais ou sobre atividades realizadas pela Cetesb. Para localizar a agência mais próxima, acesse: https://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/agencias/agencias.asp.

Ouvidoria: responde solicitações, reclamações e denúncias a usuários internos e externos, interessados pelas atividades da Cetesb e que, preferencialmente, não tenham sido atendidos a contento pelo Fale Conosco ou pelas agências. As sugestões e elogios podem ser enviados diretamente. Atendimento por formulário eletrônico, e-mail, telefone, correspondência ou presencialmente. Acesse: https://cetesb.sp.gov.br/ouvidoria-2/.

Serviço de Informações ao Cidadão – SIC: atende solicitações de documentos, dados e informações produzidas pela Cetesb sobre gestão, organização, serviços, resultados de programas, projetos, ações e metas. Acesse: http://www.sic.sp.gov.br/cadastro.aspx.

Canal de Denúncia: recebe relatos de violação ao Código de Conduta e Integridade da Cetesb, sendo garantido o sigilo e o anonimato. Atenção: esse canal não se destina ao recebimento de denúncias ambientais. Acesse: https://cetesb.metasix.solutions/portal/servicos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local