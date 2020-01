Cetesb Divulga Lista De Cursos 2020 Que Iniciam Em Março

A Escola Superior da CETESB já existe há sete anos com o objetivo de ensinar conhecimento e, principalmente, preparar profissionais para atuarem nas áreas de saneamento e meio ambiente. No site os interessados podem procurar pelos cursos que a Cetesb divulgou para o ano de 2020.

Os cursos da escola superior da Cetesb conquistou resultados expressivos em 2019, com a oferta de 201 cursos e eventos técnicos que contaram com a participação de 6.274 profissionais internos, de outros estados brasileiros e 35 representantes de países da América Latina e do Caribe.

Além do número elevado de cursos e eventos, a escola alcançou nos últimos doze meses o maior número de capacitações contabilizado em toda a história da CETESB, com 4.020 oportunidades, das quais 72,5% na modalidade de ensino a distância, uma evolução tecnológica que tem ampliado o campo de atuação, levando oportunidade de aprendizado a pessoas em locais que não têm a possibilidade de cursar o ensino presencial.

Este avanço no campo das capacitações contribuiu na qualidade das análises dos pedidos de licenças ambientais. Em 2019, foram analisados pelos técnicos da CETESB mais de 60 mil solicitações de abertura de empreendimentos de médio e pequeno porte, o que representou 36,8% a mais de produtividade comparado a 2018, superando em 16,5% o rendimento registrado no melhor ano da empresa, que foi em 2015.

Segundo a diretora-presidente Patrícia Iglecias, “a capacitação de pessoas é uma atividade estratégica para a CETESB, espinha dorsal para o desempenho de suas atividades. E esses resultados só foram possíveis graças à dedicação de todo o corpo funcional da Escola Superior”, ressaltou.

Complementando o trabalho de transferência de conhecimento, em 2019, a Biblioteca “Prof. Dr. Lucas Nogueira Garcez” atendeu 4.896 usuários presenciais e mais 3.129 à distância (através de e-mails), emprestou 1.180 documentos, tratou tecnicamente 1.563 títulos e efetuou 3.901 normalizações para editoração/publicação de documentos. No total, foram contabilizados 132.606 pesquisas online e consulta a 2.277 documentos.

O site para os cursos de 2020 que se inicia em março estão no link https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/cursos/agenda.pdf e para inscrições https://cetesb.sp.gov.br/cursos-treinamentos/informacoes-inscricoes/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local