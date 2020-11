Cestas De Natal Tem Preço ‘Salgado’ E Mercados Apostam Bem Menos Neste Ano

Para quem tem o hábito de presentear no Natal com produtos típicos natalícios como as cestas de Natal, neste ano o preço está bem elevado em relação ao ano passado. Em pesquisa, aos mercados o produto vendido com vários itens e também com três ou quatro tipo de opções de cestas. As opções mais básicas contem de 15 a 18 produtos, alimentos que remetem ao natal ou que fazem parte da mesa dos brasileiros na ceia de natal, como leite condensado, azeitona, entre outros. Em relação ao ano passado as cestas de natalinas tinha o preço de R$ 55 a mesma cesta neste ano se encontra a venda por R$ 68, a opção considerada luxo com mais de 22 itens está por R$ 156. Muitas empresas compram este tipo de cesta pela praticidade de já estar na caixa bem enfeitada com tema natalino e ter a comodidade de presentear funcionários e clientes com produtos de boa qualidade. Mas devido a crise econômica tanto empresários quanto os mercados estão apostando menos no produto assim acontece com os panetones que neste ano teve uma considerável queda de compras pelos mercados devido ao alto custo.

Neste ano, as vendas e os presentes vão ser bem simples como gestos de apoio e amizade pelo tempo de enfrentamento da pandemia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local