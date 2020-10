Cesta Básica Apresenta Alta De 8,52% Em Setembro

Pesquisa da FecomercioSP com os itens mais consumidos durante a pandemia de covid-19 aponta alta média de 8,52%. Mudanças relevantes nos hábitos de consumo das famílias acabam por modificar as estruturas de ponderação dos medidores de inflação e, novamente, o grupo de Alimentação e bebidas puxa a alta, com aumento de 15,69%, em relação ao ano anterior. Os itens mais básicos da alimentação dos brasileiros, como arroz com feijão, seguem com os preços elevados, o que tende a manter restrita a renda das famílias, especialmente as de menor poder aquisitivo. Em relação ao mesmo período do ano passado, tiveram alta o feijão carioca (45,04%), o arroz (30%) e leite longa vida (30%), este último em virtude dos pastos mais secos devido à sazonalidade específica. Entre as proteínas, aumentos significativos nos preços do músculo (30,85%), alcatra (24,48%), linguiça (20,36%) e contrafilé (19,15%).

Para elaborar a “cesta da pandemia”, a Federação leva em conta os itens essenciais das três categorias mais vendidas em setembro, das quais todas registraram alta na inflação, em comparação com o mesmo período do ano passado: Alimentação e bebidas (15,69%), Habitação (6,69%), Saúde e cuidados pessoais (3,27%.). Habitação, que engloba produtos de limpeza, mais utilizados durante a pandemia, mostra um acréscimo médio de 6,96%, abaixo da média do índice geral. No entanto, nota-se alta relevante nos preços em detergente, que está 9,82% mais caro que em setembro do ano passado.

O grupo Saúde e cuidados encerrou setembro com a menor variação acumulada em 12 meses desde 2013, considerando dados retroagidos na mesma cesta de bens: 3,27%. A média de crescimento nos preços deste grupo costumava mostrar elevações superiores aos 7%, segundo a série histórica. Porém, o subgrupo de Cuidados pessoais, especificamente, revela alta de 6,65%, em relação ao ano passado, sendo impactado pelos aumentos em: sabonete (5,91%) e papel higiênico (7,45%).

A tendência é que os preços dos alimentos sigam pressionados este ano, seja por um aumento no apetite internacional pelos grãos e carnes brasileiros, ou fator cambial que favorece ainda mais a exportação. Além disso, a seca também pode prejudicar o andamento das safras, reduzindo a oferta final.

Ariane Pio

Da Reportagem Local