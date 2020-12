Cercada Por Usinas, Catanduva é a 48ª do Estado em Consumo de Etanol

Cercada por usinas, o consumo do etanol como combustível de veículos em Catanduva é o 48º em todo o Estado de São Paulo.

A cidade utilizou em 2019 um total de 47.606.000 litros do biocombustível. A informação faz parte do anuário de Energéticos por Municípios do Estado de São Paulo, divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente recentemente. Catanduva consome menos que algumas cidades de mesmo porte. Mas a maior utilização é de municípios com população maior que a de Catanduva. Destaque para São José do Rio Preto, que é a 6ª que mais utiliza o etanol para a condução da frota de veículos existentes. Em se tratando de região, a macrorregião de São José do Rio Preto é a terceira em todo Estado. Ficando abaixo apenas da região metropolitana e a de Campinas. E corresponde por 6,6% de todo etanol que chega aos postos no Estado. Apesar do consumo de etanol ser considerado proporcional ao tamanho do município e a quantidade de veículos que circulam em Catanduva, a Cidade-Feitiço utiliza muito mais o óleo diesel. O anuário mostra que Catanduva foram consumidos mais de 75 milhões de litros do combustível em 2019, ocupando em todo o Estado a 26ª posição dos maiores consumidores desse tipo de energia.

Ficando a frente no consumo de municípios maiores, em proporções populacionais. Para o óleo diesel, a maior utilização fica para as cidades da região metropolitana e as maiores do interior, como Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto.

