Cerca de Mil Alunos da Rede Municipal Participaram de Programa de Resistência às Drogas

Na tarde desta quinta-feira, quase mil alunos da rede municipal de ensino participaram de solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). O certificado entregue contempla 100% de participação dos estudantes do 5º ano, de 14 escolas do ensino fundamental, que concluíram o cronograma de atividades desenvolvidas em sala de aula. A cerimônia foi realizada no Conjunto Esportivo Anuar Pachá e reuniu familiares, representantes de secretarias municipais e autoridades.

A solenidade marcou o encerramento das atividades realizadas dentro das salas de aula desde março deste ano. Foram 10 encontros, além de treinamentos para a formatura.

A programação teve apresentação da banda regimental da Polícia Militar de São José do Rio Preto e performance cultural de grupo de alunos. Também foram homenageados e premiados estudantes que se destacaram em cada classe na produção de redações, duas delas selecionadas para leitura durante o evento.

A secretária municipal de Educação, Tânia Fonseca, ressaltou a importância do envolvimento das crianças no Proerd, como ferramenta de formação de cidadãos conscientes. “Acreditamos na prevenção como caminho para uma vida saudável para nossas crianças. Elas são nossas maiores riquezas e cabe a nós protegê-las e educá-las”, destacou.

O QUE É O PROERD

O Proerd é um projeto desenvolvido em escolas particulares e públicas onde os policiais militares, fardados e devidamente treinados e com material próprio (livro do estudante, camiseta e diploma) tem por objetivo desenvolver um curso de prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes em idade escolar e a valorização da vida. Em Catanduva, o Proerd é realizado desde 1999. A atividade é uma iniciativa da Polícia Militar, desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Da Reportagem local