Cerca de 850 Catanduvenses Acima de 65 Anos Devem Ter Alzheimer

Cerca de 850 catanduvenses acima de 65 anos devem ter Mal de Alzheimer. A informação é de um estudo promovido pelo Instituto Herrera com o apoio de colaboradores de Catanduva em conjunto com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). Segundo os dados muitos catanduvenses têm a doença, mas ainda não sabem. O estudo é referência no Brasil e na América Latina na área de prevalência de demência.

De acordo com o médico neurologista doutor Emílio Herrera Júnior, o sucesso para o tratamento é o diagnóstico precoce.

“Essa é uma doença degenerativa que afeta não só o paciente, mas envolve a família toda. A chave é o diagnóstico precoce, tanto para o tratamento da doença, oferecendo ao paciente uma qualidade de vida melhor e retardando a progressão, quanto preparando a família para conviver com essa pessoa e ajudá-la com o tratamento”, informa o neurologista.

Ainda de acordo com o especialista, o Alzheimer é responsável por mais da metade de casos de demência no Brasil.

“Os casos de Alzheimer representam 55%, seguido de demência vascular por derrames, demência frontotemporal e demência a corpos de Lewy disseminados. Outro dado identificado pelo estudo é de que a prevalência de demência é de 7,1% na população acima dos 65 anos e a prevalência de demência dobra a cada 5,1 anos. Isto significa que em Catanduva temos cerca de 850 pessoas com essa doença – considerando o número de pessoas acima dos 65 anos, segundo dados do IBGE. Entretanto, isso não significa que essas pessoas sabem que possuem a doença, pois em muitas delas não foi realizado o diagnóstico. Ressalto que a Doença de Alzheimer, um tipo de demência, é democrática. Ela surge em qualquer pessoa, de qualquer nível sócio-econômico-cultural. Sendo assim, qualquer pessoa pode ser acometida e reforço as recomendações: procure um neurologista logo que os sintomas surgirem”, recomenda o doutor.

No último dia 21 foi celebrado o Dia Mundial do Alzheimer e a data serve para alertar sobre os sintomas que devem ser diagnosticados ainda em fase inicial.

“Segundo dados, a cada duas pessoas com a doença, apenas uma sabe que a tem. Portanto, ficar atento aos sintomas e procurar um especialista é primordial”, destaca Herrera.

O médico ressalta que os sintomas são: lapsos de memória (principalmente da memória recente, onde a pessoa pergunta a mesma coisa várias vezes ou esquecimento de eventos importantes); dificuldade em planejar e realizar tarefas; confusão de se localizar no tempo e espaço. Outros sintomas recorrentes são problemas com a fala e escrita; mudanças bruscas de humor; dentre outros.

“Ainda não existe uma causa específica para o Alzheimer, mas existem vários fatores que contribuem para seu aparecimento, tanto genéticos como externos. A idade, genética, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, sedentarismo, entre outros, são fatores que podem ser relacionados. Além desses, os aspectos relacionados ao estilo de vida, inclusive a escolaridade, podem ajudar a retardar o aparecimento desse declínio cognitivo por aumentar a reserva funcional cerebral. A doença não tem cura, mas o tratamento nas fases iniciais pode postergar em anos os sintomas e complicações. Por isso defendemos o diagnóstico precoce, e alertamos para que as pessoas procurem um neurologista quando do aparecimento dos sintomas”, completa Herrera.

A Organização Mundial de Saúde informa que no Brasil, cerca de um milhão e meio de pessoas são acometidas pela demência.

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), a cada quatro segundos, uma pessoa é diagnosticada com alguma demência no país.

Uma das formas de tratamento atualmente e considerada a mais moderna é a estimulação magnética transcraniana junto à reabilitação neuropsicológica.

Karla Sibro

Da Reportagem Local