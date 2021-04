Cerca de 3,5 Mil Cestas de Alimentos Serão Entregues Neste Ano Pelo ‘Projeto Mãe Saudável’

O programa o ‘Projeto ‘Mãe Saudável’ é desenvolvido pelo Fundo Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O critério para participar do projeto é fazer o pré-natal regularmente em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A gestante passará por avaliação socioeconômica nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

Com o objetivo de prevenir as carências nutricionais foi divulgado que entregará mais de 3,5 mil cestas básicas para gestantes, ao longo deste ano.

Conforme informações da presidente do Fundo Social Vera Pinfildi, a cesta gestante conta com todos os itens básicos de alimentação, além de legumes e ovos. “É uma cesta farta, com produtos de qualidade, incluindo legumes e ovos”, diz Vera.

Cada gestante tem direito de uma cesta básica por mês e, se comprovada à amamentação materna, o repasse do kit será estendido às mulheres até o quarto mês após o parto. A distribuição da cesta gestante ocorro toda terça-feira, das 13h às 16h30, na sede do Fundo Social de Solidariedade.

O Regional questionou a prefeitura sobre o orçamento para compra das cestas, que respondeu que a aquisição das cestas com recursos do caixa do próprio Fundo Social

Ariane Pio

Da Reportagem Local