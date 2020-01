Cerca De 300 Crianças São Atendidas Nos Polos De Educação Infantil Nessas Férias

A fim de auxiliar pais que trabalham no mês de janeiro, período em que as crianças estão de férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação implantou os Polos de Educação Infantil.

De acordo com a última informação cedida pela Prefeitura de Catanduva, as unidades oferecem atividades que atendem, hoje, a cerca de 300 crianças, com opções de recreação, além de ensinamentos através do lúdico.

A programação dos polos teve início datado na última segunda-feira, dia 6 de janeiro, e irá se estenderá até o dia 30, no período integral, das 7h00 às 17h00.

“O planejamento pedagógico foi fundamental para oferecer as opções educativas aos pequenos. Entre elas estão a contação de histórias e brincadeiras que envolvem a coordenação motora.

No período, as refeições são servidas aos alunos”, diz a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

No total, são nove unidades de ensino na Cidade Feitiço que contam com a opção: EMEI Prof.ª Cênica Bochi (Mestrinelli), EMEI Prof.ª Albertina Spanazzi (Alpino), EMEI Prof.ª Idette de Lourdes Frias Couto (Glória 3), EMEI Gabriel Hernandez Ferreira (Gabriel), EMEI Prof. Carlos Alberto Spina (Eldorado), EMEIEF Luzia Ap. Sestito Gradella (Nova Catanduva), EMEI Prof. Virgilio de Arruda Mendes (Solo Sagrado), EMEI José Lahud Cury (Jardim Belém) e EMEI Prof.ª Dora de Arruda Mendes (Gavioli). “O período de inscrições foi encerrado no mês passado. Os pais ou responsáveis deveriam apresentar a documentação necessária na unidade em que a criança já estuda, além de indicar o polo de interesse, como o mais próximo da casa da família, ou dos avós, por exemplo.

O ano letivo de 2020 começa no dia 3 de fevereiro para a Rede Municipal de Ensino”, finaliza.

Da Reportagem Local