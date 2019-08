Cerca De 30 Atividades Irão Compor A 4ª Edição Do ‘Casa Aberta’ No Senac

Todas as 57 unidades localizadas no Estado de São Paulo do Senac irão abrir suas portas, no dia 31 de agosto, para mais uma edição do evento ‘Casa Aberta’. Em Catanduva, a ação será das 10h00 às 16h00, gratuita (mas com vagas limitadas), e irá contar com aproximadamente 30 atividades disponíveis aos moradores da Cidade Feitiço.

Serão diversas oficinas que ensinarão a fazer sais de banho, brinquedos sustentáveis e sachês aromáticos, a se automaquiar, tirar boas selfies e até melhorar a presença nas mídias sociais. O evento terá também atendimentos na área de gestão e negócios, e saúde e bem-estar, incluindo um espaço especialmente preparado para reunir e conectar pessoas que buscam autoconhecimento e qualidade de vida, onde será possível experimentar técnicas de massoterapia e estética.

Durante o Casa Aberta, haverá, ainda o Desfile da Inclusão e Diversidade, que traz modelos representando a inclusão e a diversidade utilizando peças de roupas customizadas por alunos e funcionários da unidade. Para as crianças, as atrações são Espaço Kids e Contação de História: Romeu e Julieta.

“Nosso objetivo é fazer com que a comunidade conheça o Senac e experimento nosso jeito de educar, através das oficinas e das demais atividades que teremos no dia 31. Estaremos com as portas abertas a todos e esperamos receber o público de Catanduva e da região”, informa a gerente em exercício do Senac Catanduva, Pollyana Peres.

Caso esteja interessado e queira se inscrever ou conferir a programação completa, basta acessar o site www.sp.senac.br/casaaberta.

Casa Aberta

“O objetivo do evento é apresentar o papel da educação como agente transformador da sociedade, formando cidadãos e contribuindo para preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Para isso, o público será convidado a se inspirar com histórias de profissionais empreendedores, a vivenciar a prática de diferentes profissões e até a descobrir uma nova habilidade. O Casa Aberta mostra que qualquer ambiente pode ser uma sala de aula. A infraestrutura das unidades e os conteúdos explorados revelam a essência do Senac São Paulo, que coloca a educação como ferramenta essencial para a transformação da vida das pessoas. Ao mesmo tempo, é um dia para proporcionar o contato do público com diferentes áreas do conhecimento e inspirar o desenvolvimento de habilidades profissionais ligadas ao empreendedorismo, parte do Jeito Senac de Educar”, informa a nota oficial divulgada pela equipe do Senac.

Da Reportagem Local