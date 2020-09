Centro Universitário da FPA Vai Participar de Webinar Internacional Sobre Covid-19

A convite da Universidade de Aveiro, Portugal, o Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA fará parte do ‘International COVID-19 Webinar: current scenario, opportunities and challenges’ (Webinar internacional COVID-19: cenário atual, oportunidades e desafios), evento que abordará o cenário atual no enfrentamento da COVID-19, sob a realidade de vários países, no dia 23 de setembro, das 13h30 às 17h (horário de Brasília).

A webinar multidisciplinar reunirá os principais especialistas de todo o mundo para compartilhar dados vitais sobre COVID-19, enfatizando a importância da pesquisa, necessidades de saúde pública e oportunidades.

Tendo representantes de vários países, o Brasil será representado através da Dra. Izabela D. Brugugnolli, que abordará o tema ‘Um vislumbre na terapia intensiva de pacientes com COVID-19: uma experiência do Brasil’. Dra. Izabela é especialista em Medicina Intensiva pela Faculdade de Medicina do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA/FAMECA, Brasil.

“O programa aborda uma visão geral da situação pandêmica em várias regiões do globo, métodos de identificação molecular da COVID-19, a implicação da COVID-19 em pacientes com câncer, discussão sobre questões terapêuticas e necessidades urgentes de pesquisa. O painel abordará os principais desafios e lacunas”, explica a Professora Maria de Lourdes Pereira, responsável pelo Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro e uma das coordenadoras do evento, que tem a Prof. Dra. Ana Paula Girol, Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFIPA Catanduva, como membro do comitê científico do evento.

Os debates acontecerão de modo online e é gratuito, mas com limite de vagas. Para informações e inscrições o interessado deverá acessar o link https://intcovid19webinar.wixsite.com/uacovid19 ou ligar para o setor de Pós-Graduação da UNIFIPA pelo telefone (17)3311-3340.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local