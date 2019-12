Centro Pop acolhe mais de duas mil pessoas em situação de rua

O atendimento especializado a moradores em situação de rua tem sido peça chave de ressocialização em Catanduva. Ao longo de 2019, um dos equipamentos voltados a esse público, o Centro Pop, acolheu 2.623 pessoas. Dessas, 703 vivem em Catanduva e 1.140 são migrantes ou itinerantes que buscaram o serviço local.

A atenção destinada aos frequentadores é contínua. O serviço oferta atendimento inicial por equipe multidisciplinar (assistente social e psicólogo), que identifica as necessidades em relação à providência de documentação civil, encaminhamentos para tratamentos de saúde, odontológico e toxicológico, inclusão em programas sociais, orientações jurídicas, previdenciária e de trabalho.

Além disso, boa parte da demanda absorvida tem origem nas abordagens sociais e busca ativa feita pela equipe do Centro Pop. A ação abrange toda a cidade, com foco em pontos estratégicos, como casas abandonadas e becos, que são usadas como refúgio às pessoas em situação de rua.

Os participantes são acompanhados em grupos socioeducativos, oficinas de artesanato e de reciclagem, além de atendimentos de rotina com a disponibilização de espaços para higienização, lavanderia, alimentação (café da manhã e lanche da tarde), guarda de pertences, disponibilização de roupas e de kit higiene.

Em Catanduva, a maioria dos moradores de rua é cadastrada em programas sociais do Governo Federal, por se enquadrar no quesito alta vulnerabilidade. Com esse objetivo, o Centro Pop também auxiliou na inclusão e atualização de 38 pessoas em situação de rua ao Cadastro Único para receber auxílio financeiro mensal.

Para fechar as atividades de 2019, o Centro Pop promoveu confraternização aos moradores em situação de rua. Eles tiveram momento de conversa sobre os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, receberam brindes e tomaram café da manhã juntos. O núcleo está localizado na rua Argentina, 78, no Juca Pedro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local