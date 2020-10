Centro Paula Souza Organiza Hoje Webinars Com Youtubers Sobre Cultura Internacional

O primeiro webinar será hoje (20), a partir das 17h, com a professora norte-americana de inglês Jacquelyn Katsis, do canal Ask Jackie, que falará sobre diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos. A transmissão será exibida pelo perfil da ARInter no Youtube.

O Centro Paula Souza (CPS), por intermédio da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter), realizará uma série de encontros online com especialistas e influenciadores de mídias digitais sobre curiosidades relacionadas a línguas estrangeiras e costumes culturais.

A série ARInter Talks visa estimular alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o mercado de trabalho do mundo globalizado.

Os participantes podem enviar perguntas por e-mail que serão respondidas pela apresentadora no bate-papo.

O segundo encontro está programado para o dia 5 de novembro com o jornalista nova-iorquino e protagonista do canal Amigo Gringo, Seth Kugel.

Ele irá compartilhar histórias e experiências vividas no exterior, além de falar um pouco sobre suas famosas dicas para não ser um “turista babaca”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local