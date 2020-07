Centro Paula Souza Oferece Oficina Online de Análise de Séries Televisivas

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para a oficina online gratuita de Análise de séries televisivas. Maiores de 18 anos podem se inscrever exclusivamente pelo site. As 20 vagas disponíveis serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. Black mirror, Breaking bad, Chernobyl, Hannibal, Mad men e The Sopranos são algumas das obras a serem debatidas na oficina virtual. Serão dois encontros em ambiente virtual para abordar aspectos narrativos deste gênero, cuja relevância estética e comercial cresceu muito nos últimos anos. “Cada vez mais as séries de televisão competem em estatura artística com o cinema”, explica o professor responsável pela oficina, Paulo Constantino. “São um dos principais produtos do mercado de audiovisual no mundo, com papel fundamental na expansão dos canais de streaming.”

A Oficina online de Análise de séries televisivas é gratuita e ocorrerá nos dias 17 e 31 de agosto, das 18h30 às 21h30. As inscrições e outras informações podem ser obtidas pelo site da Uepep.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

