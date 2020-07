Centro Paula Souza Oferece Curso De Espanhol Para Estudantes Das Fatecs

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para um programa de mobilidade virtual oferecido em parceria com a instituição de ensino chilena Duoc UC, o programa irá selecionar 20 estudantes de Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para participar de um curso online de Espanhol, com duração de 48 horas, mediado por um tutor chileno.

Os interessados devem se inscrever até 05 de agosto pelo site da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter).

As aulas serão apresentadas ao vivo pela internet, às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30, entre agosto e novembro. O conteúdo abordará produção de textos e narrativas sobre temas do cotidiano, expressões, conselhos, opiniões pessoais, explicação de planos e expressão de sentimentos. Podem participar do processo de seleção alunos de cursos superiores tecnológicos que tenham o idioma Espanhol na grade curricular e estejam matriculados a partir do segundo semestre. Também é necessário já ter sido aprovado na disciplina Espanhol I.

O programa também prevê a realização de um curso online de Língua Portuguesa para 20 estudantes da instituição do Chile, ministrado por um tutor do CPS. A iniciativa tem como objetivo promover a interação de jovens com professores nativos por meio de aulas envolvendo aspectos interculturais dos dois países.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook