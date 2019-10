Centro Paula Souza Divulga Informativo Com Dicas Sobre Segurança No Trânsito

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, o CPS – Centro Paula Souza, que coordena as Fatecs e Etecs, lançou um informativo totalmente gratuito sobre mobilidade urbana e segurança no trânsito. A ação é concordante ao Programa Respeito à Vida, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. O material está disponível de forma online e pode ser acessado através do site www.portaldotransito.com.br.

O documento, que possui oito páginas em sua totalidade, traz as diretrizes e algumas curiosidades a respeito do tema. Uma delas, vale ressaltar, é que o Brasil é o único país do mundo em que o volume de deslocamentos por carro é superior àqueles por transportes coletivos. O lançamento foi parte das ações em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, que ocorreu entre 18 e 25 do mês passado, setembro.

“A mobilidade se tornou tema central na constituição da qualidade de vida, da saúde pública e da conservação dos recursos naturais em centros urbanos”, explicou, em nota divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo, a Diretora do Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão, da Unidade do Ensino Médio e Técnico, Lucília Guerra. “Além disso, a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção também deve fazer parte dos projetos de mobilidade urbana”, complementa.

Semana Nacional

de Trânsito

“Prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito, é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo da SNT é conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos”, informa um dos textos disponíveis no link do material produzido pelo Centro Paula Souza. Em Catanduva, conforme divulgado amplamente pelo O Regional, diversas ações foram realizadas na Cidade Feitiço.

Da Reportagem Local