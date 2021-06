Centro Paula Souza Abre Inscrições Para Três Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação lato sensu no modelo Master of Business Administration (MBA). As formações oferecidas são MBA em Engenharia e Negócios (MBE); MBA em Excelência em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais; e MBA em Tecnologia e Inovação (MBT).

Para concorrer a uma vaga, o interessado deve ter Ensino Superior completo, fazer o download da ficha de inscrição e enviá-la preenchida por e-mail com o restante da documentação – a relação está disponível no site da Unidade de Pós-Graduação do CPS. O prazo termina no dia 25 de julho para os cursos MBE e MBT e 27 de julho para Gestão de Projetos e Processos Organizacionais.

A carga horária é de 360 horas, distribuídas em três semestres.

O início das aulas está previsto para agosto, em ambiente virtual, até que a realização de atividades presenciais seja possível.

Ariane Pio

Da Reportagem Local