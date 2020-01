Centro Paula Souza Abre Inscrições Para Ensino Médio EJA A Distância

Começam hoje (14) as inscrições para o Ensino Médio a distância na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Paula Souza (CPS). As aulas são totalmente online e representam uma alternativa prática para quem não tem certificação de nível médio e pretende fazer um curso técnico ou ingressar no Ensino Superior. Não há limite de vagas e não é necessário participar de processo seletivo. A inscrição é gratuita. O prazo termina dia 28 de janeiro.

O interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar certificado de conclusão do Ensino Fundamental. Para se inscrever, é necessário fazer um pré-cadastro online e depois encaminhar cópias autenticadas da documentação por correio. Veja como fazer a inscrição.

A formação é oferecida na modalidade de Educação a Distância (EaD), no modo autoinstrucional, em que o participante estuda por conta própria, sem acompanhamento de tutores.

O material didático inclui agendas de estudo com vídeos, textos e exercícios com correção comentada à disposição do estudante no ambiente virtual de aprendizagem.

Novidade – A versão 2020 do curso teve seu modelo atualizado. O conteúdo está dividido em quatro áreas de conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Também é oferecido o idioma espanhol como disciplina optativa. O aluno conclui o curso após aprovação nos exames presenciais e recebe o certificado do Ensino Médio.

As provas são aplicadas três vezes por ano em quatro Escolas Técnicas Estaduais (Etecs): Etec São Paulo (Capital, no bairro Bom Retiro), Etec Bento Quirino (Campinas), Etec Fernando Prestes (Sorocaba) e Etec Philadelpho Gouvêa Netto (São José do Rio Preto). Confira vídeo de apresentação do curso.

Além do Ensino Médio EJA, o CPS oferece outras opções de formação a distância em diferentes níveis.

Ariane Pio

Da Reportagem local