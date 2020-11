Centro Espírita Bezerra de Mendes Catanduva Vai Promover Ação Solidária

O Centro Espírita Bezerra de Mendes Catanduva vai promover no dia 28, das 11h às 13h, uma ação solidária. A entidade vai promover a venda de frango assado recheado e todo o valor arrecadado será destinado para as obras assistenciais realizadas pela CEBEM.

As encomendas devem ser feitas até o dia 17, às 20h, o frango recheado vem acompanhado com farofa e azeitonas no valor de R$35,00.

O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão. A entrega do frango recheado será realizada na sede da CEBEM, seguindo todas as regras de segurança para evitar a propagação da Covid-19.

Os interessados em adquirir o frango recheado devem entrar em contato através do telefone (17)98832-3546 por SMS e WhatsApp. A retirada será no portão da CEBEM, localizado na Rua Municipal, 820 – Higienópolis.

O Centro Espírita Bezerra de Mendes Catanduva foi fundado em 15 de setembro de 1938, um dos mais antigos da cidade, tendo como seus fundadores José Ângelo Pelegrino e José Sanches Torres. Construído em terreno doado pelo primeiro, no bairro Higienópolis, exatamente à Rua Municipal, 820 onde funciona até a presente data. A instituição prima pelo ensinamento da Doutrina Espírita Kardecista, como norma de evangelização, além de outras atividades afins, e atua também na área de assistência social.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local