Centro Educacional Técnico de Catanduva Abre Inscrições Para Concurso de Bolsas

Os novos tempos trazem diferentes desafios. A única certeza é que se capacitar é chave para o sucesso no mercado de trabalho. Os cursos técnicos são uma das formas mais rápidas de conseguir a tão sonhada vaga de emprego, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). E para dar aquela forcinha para quem quer iniciar os estudos já no segundo semestre de 2021, o Cetec Catanduva abriu inscrições para o concurso de bolsas, que, além de oferecer descontos também vai ajudar quem precisa.

Os interessados podem fazer sua inscrição até o próximo dia 27 de maio, na secretaria da escola. Serão necessários os seguintes documentos: RG, CPF e um comprovante de residência. A taxa é a doação de um litro de leite. Podem participar os alunos que estejam cursando ou que já tenham terminado o Ensino Médio e ter, no mínimo, 16 anos e meio de idade.

A prova será composta por questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O concurso de bolsas acontece no dia 01 de junho, às 19 horas, de forma presencial, no Cetec. O resultado será divulgado no dia 07 de junho, no site da instituição (www.ceteccentroeducacional.com.br) e serão disponibilizadas duas bolsas de 50% de desconto cada para qualquer curso técnico.

O Cetec Catanduva oferece 11 cursos técnicos em diferentes áreas. São 20 anos formando profissionais e ajudando a inseri-los no mercado de trabalho. Mais informações na Avenida Pastor José Dutra de Morais, 335, Parque Industrial Antônio Zácaro. O horário de atendimento é das 8 às 21 horas. Telefones (17) 3524-8680 e (17) 9-9142-9469. Siga nas redes sociais: @ceteccat.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local