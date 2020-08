Centro Dia Do Idoso Cria Drive-Thru Para Alimentos E Atividades a 18 Participantes

Com o atendimento presencial suspenso devido a pandemia, o Centro Dia do Idoso (CDI) buscou iniciativas para dar suporte aos idosos e suas famílias durante a quarentena. Dentre as ações, a equipe criou uma espécie de drive-thru para entregar, em domicílio, cestas de alimentos e kits de atividades lúdicas aos 18 acolhidos da terceira idade.

Além disso, o serviço social tem sido contínuo durante os quatro meses de pandemia. Mensalmente, as famílias dos assistidos, em condição de vulnerabilidade social, recebem as cestas básicas em suas casas com isso, já foram entregues 72 kits de alimentos.

A equipe também distribui material lúdico, com desenhos para colorir e outras atividades manuais. A ideia é fazer com que os idosos exercitem a coordenação motora, mesmo estando em isolamento domiciliar para proteção à saúde. O drive-thru foi uma maneira segura para entregar os kits e assim promover a ação entre os participantes.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a proposta tem se mostrado exitosa. As experiências são compartilhadas entre as famílias via grupo de WhatsApp. No contato pelas redes sociais, os participantes demonstram o apego pelas atividades e a gratidão pelas doações.

“Essa resposta positiva nos estimula a continuar com essa ação social voltada à terceira idade”, ressalta Neusa da Costa Peres, secretária de Assistência Social. Ainda não há data prevista para o retorno do atendimento presencial. O serviço no CDI foi um dos primeiros a ter as atividades suspensas, temporariamente, logo que o Governo do Estado decretou quarentena para evitar a propagação do coronavírus. Os idosos fazem parte do grupo de risco para a doença.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

