Centro Dia de Catanduva Têm Aumento no Número de Idosos Atendidos

Com atendimento especializado à terceira idade, o Centro Dia do Idoso (CDI) de Catanduva teve aumento no número de atendimentos. Em Outubro de 2019, o CDI atendia 15 idosos, atualmente 20 idosos recebem cuidados e atividades. São homens e mulheres, com idades entre 74 e 92 anos. O espaço proporciona acolhimento a idosos em período integral. Na unidade, eles participam de oficinas de arte, recreação e musicalização. Atividades físicas incrementam a grade e tornam a rotina diversificada e harmoniosa. No espaço também são servidas refeições. Os momentos são regados à integração, condição que reflete em qualidade de vida, preservando a autonomia dos idosos e, consequentemente, evita o isolamento.

O CDI acolhe e cuida dos idosos, proporcionando inclusão social. “É cada vez mais crescente a população idosa. Nosso equipamento tem oferecido acompanhamento de qualidade aos idosos. Tanto que é notória a mudança no comportamento dos acolhidos. A convivência em grupo e ações diárias tiram as pessoas do sedentarismo”, ressaltou Neusa Peres, secretária municipal de Assistência Social.

O prédio do Centro Dia do Idoso é adaptado com banheiros, áreas de descanso e de convivência. Os participantes são acompanhados por equipe multiprofissional, com cuidadores e técnicos em enfermagem prontos a atender a qualquer necessidade.

“Tem um aspecto que não é possível medir, que é o lado humano vivenciado aqui, diariamente. Só quem presencia, consegue sentir. O trabalho toca o coração dos participantes. Prova disso é que eles gostam de estar com a gente”, destacou.

A triagem para vagas na unidade é feita por equipe do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), levando em conta critérios socioeconômicos e de vulnerabilidade. A unidade funciona das 7 às 17 horas e está localizada na rua Araraquara, nº 767, no Jardim Belém. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3525-2601.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local