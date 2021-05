Centro de Mídias SP Transmite Formação Para Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes

Na última segunda-feira (26) o Centro de Mídias de São Paulo (CMSP) deu início a uma série de transmissões voltadas a formação de professores e equipes escolares para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A ação é uma parceria da Secretaria de Educação do Estado (Seduc-SP), via Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE), com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para promover a campanha “Não se cale!”, que incentiva e orienta a denúncia, por parte da sociedade civil, de casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes.

A série de programas apresenta o trabalho desenvolvido por juízas, promotores, psicólogos e assistentes sociais, dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, com crianças e adolescentes vítimas de violência. Serão abordados aspectos importantes sobre a identificação de sinais de uma possível situação de violências física, sexual, psicológica e negligência e também como agir de forma correta diante dessa situação e, proceder no encaminhamento aos órgãos de justiça.

As formações também tratam sobre a importância da articulação e do fortalecimento da rede de proteção, destacando o papel da escola, explicando as diferentes formas de violência e orientando os profissionais da educação quanto à postura técnica e ética que mais colabora para diminuir eventuais danos psicológicos no momento da escuta do relato e do sofrimento da criança.

Estão programadas outras três transmissões que acontecem nos dias 26 de abril, 10 e 24 de maio e 7 de junho no canal Desenvolvimento Profissional 1, no aplicativo do CMSP.

Também colaboram com a campanha e com a formação o grupo de atores “Palhaços Sem Juízo”, que atua nas salas de depoimento especial em fóruns de São Paulo, junto a crianças e adolescentes vítimas de abusos. Os vídeos da campanha com a participação dos atores do grupo estão disponíveis no canal do TJSP no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=bGqAx3ta-CM)

Da Reportagem Local