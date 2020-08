Centro De Mídias SP Abre Nova Chamada De Docentes Para Composição De Equipe

O Centro de Mídias da Educação de São Paulo já abriu uma nova fase de inscrições para professores interessados em lecionar por meio do ensino mediado pela tecnologia. Os interessados devem preencher o formulário pela internet até o dia 15 de agosto.

O projeto, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado, foi inaugurado em 6 de abril para permitir que os 3,5 milhões de alunos da rede estadual tivessem aulas durante a quarentena de forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas do século XXI.

Os profissionais selecionados para esse processo serão afastados na Coordenadoria Pedagógica (Coped) para trabalho presencial, em dedicação exclusiva, de jornada integral, e farão jus à Gratificação de Atividade Pedagógica que conferirá o valor adicional de R$ 1.552,50 mensais.

Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos obrigatórios que especificam as condições funcionais necessárias para o afastamento: Ser titular de cargo do Quadro do Magistério; Ter concluído estágio probatório; Obter anuência do superior hierárquico; Não estar em procedimento de aposentadoria; Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente, em jornada integral, nas dependências da pasta: Rua João Ramalho, 1.546 – Bairro Perdizes – São Paulo – SP.

Os professores que integram o Centro de Mídias SP passam por uma formação que prevê orientações sobre a produção das aulas em vídeo e a indicação de materiais que podem ser aproveitados como vídeos licenciados. Link do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu84QbEvEDaH6kj6nc02vtpeOruVu_Pzkj1p-Ht2eN7bj83g/viewform?pli=1.

