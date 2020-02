Centro De Estudos De Línguas Tem Vagas Remanescentes Para Alunos

O ano letivo começou nesta segunda-feira (03), mas alunos interessados em vagas remanescentes ainda podem se matricular no curso de línguas podem ainda se inscrever.Estudantes da rede estadual que desejam aprender um novo idioma ainda neste semestre podem se inscrever em uma das 201 unidades do Centro de Estudos de Línguas (CEL).

Nos CELs são oferecidos cursos de estudar alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim. As aulas acontecem no período de contraturno ou aos sábados. Os cursos são organizados por semestre, exceto o de inglês que é anual.

A oferta de idiomas varia de acordo com a demanda e disponibilidade de um professor habilitado para ministrar as aulas.

Para saber quais escolas vinculam o CEL, e quais os idiomas e as vagas disponíveis, o aluno pode procurar a secretaria de sua escola ou uma das 91 Diretorias Regionais de Ensino.

A matrícula deve ser feita presencialmente na unidade escolar que abriga o Centro de Estudos de Línguas. No ato da matrícula deve ser apresentado uma cópia do documento de identidade (RG) e declaração de matrícula com número do Registro de Aluno (RA). Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Em Catanduva, as matrículas para os cursos de idiomas (inglês, espanhol, italiano, francês e mandarim) do Centro de Estudos de Línguas (CEL) da EE Barão do Rio Branco para o 1º semestre de 2020 estão disponíveis aos alunos matriculados nas Unidades Escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Catanduva. O intuito desta iniciativa é expandir esse espaço de enriquecimento curricular aos nossos alunos.

Os cursos destinam-se a atender alunos devidamente matriculados e frequentando regularmente um dos seguintes cursos: I – de Ensino Fundamental, a partir do 7º ano, ou de Ensino Médio, na rede pública estadual; II – da Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos anos finais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, na rede pública estadual; III – de Ensino Fundamental, a partir do 7º ano, em escola de prefeitura (apenas à EMEF Profa. Regina Tereza Aparecida Savazzi, do município de Elisiário/SP); IV – de Ensino Médio, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. O CEL é um espaço de enriquecimento curricular que visa assegurar aos alunos da educação básica oportunidade de desenvolvimento, ampliação e aprimoramento de novas formas de expressão linguística nos seguintes idiomas: espanhol, italiano, francês, inglês e mandarim.

Para o agendamento das visitas, ou sanar dúvidas a escola deve entrar em contato pelo telefone (17) 3522-2390 da escola EE Barão do Rio Branco, pelo e-mail e026670a@educacao.sp.gov.br, ou com a Professora Coordenadora Regiceli Bento de Almeida pelo celular (17) 98141-0673 ou pelo e-mail: regiceli.7@hotmail.com

Ariane Pio

Da Reportagem Local