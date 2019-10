Centro De Educação Ambiental Já Recebeu Mais De Dois Mil Visitantes Neste Ano

O CEA – Centro de Educação Ambiental de Catanduva ‘Prof. Paschoal Roberto Turatto’, considerado uma referência no cuidado com o ecossistema, recebeu 2.225 visitantes nos primeiros oito meses de 2019, de acordo com informação da Prefeitura de Catanduva. Localizado nas dependências do Zoológico Municipal, o espaço oferece conscientização e atividades para alunos e educadores.

Segundo a encarregada do setor, Roseli Aparecida Fregülia Alexandre, entre os diversos temas abordados com os visitantes estão: arborização urbana, biodiversidade, além de histórias sobre os 101 anos de Catanduva no quesito meio ambiente. “As visitas que recebemos são de escolas municipais de Catanduva e também da região, além de diversos projetos educacionais e instituições”, pontuou Roseli. A fim de garantir maior comodidade, o prédio do CEA passa, atualmente, por uma reforma estrutural que inclui a substituição das telhas. A melhoria não terá custos à Prefeitura, já que toda a madeira é oriunda de apreensão da Polícia Ambiental. As telhas foram reaproveitadas e a mão de obra é composta por funcionários da Prefeitura. “Com o objetivo de atingir cada vez mais pessoas, a equipe do CEA também realiza atividades externas, que impactaram mais de 400 pessoas, no período, com palestras em núcleos sociais e emvisitas na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Central de Gerenciamento de Resíduos e Cooperativa Recicla Catanduva”, informa a nota oficial da prefeitura.

Ainda compondo a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, o CEA é um dos órgãos que dão sustentação ao projeto ‘Arvorear’, realizado de porta em porta como forma de incentivo ao plantio de mudas de árvores nas residências da Cidade Feitiço.

Aos interessados sobre a visitação ao CEA, o telefone de contato é o (17) 3521-1671.

Da Reportagem Local