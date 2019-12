Centro De Catanduva Recebe Primeiro Dia Do ‘Meu Pai É O Papai Noel’

Foi dada a largada para a maratona do projeto “Meu Pai é o Papai Noel”. A iniciativa social começa nesta segunda-feira, dia 9, e reúne 300 voluntários. Vestidos de Papai Noel, eles vão pedalar de bicicleta pelas ruas da cidade. Na primeira noite, a concentração será na Avenida Comendador Antônio Stocco, com saída às 19h30.

No total, serão seis noites de percurso, com valorização para o centro comercial. O trajeto de estreia será pela Rua Brasil, de ponta a ponta. Ao cruzar pelas praças 9 de Julho e Monsenhor Albino, a maratona se unirá à Parada de Personagens Natalinos, do grupo Lígia Aydar – contratado pelo Sincomercio especialmente para a ocasião.

Nas datas seguintes, os papais noéis passam a sair às 20 horas. Na quarta-feira, dia 11, percorrerão a Rua 15 de Novembro, sentido bairro-centro. Na sexta-feira, dia 13, a saída será do Aeroporto, passando pela Rua Olinda e seguindo para a rua Brasil.

As ruas Minas Gerais e Brasil receberão a maratona na segunda-feira, dia 16. Na quarta-feira, dia 18, a saída será novamente do Aeroporto, com percurso pela rua Brasil. Na sexta-feira, dia 20, repete-se o trajeto da primeira noite, com evento de encerramento na Praça da República, a partir das 20h30. Haverá sorteio de brindes.

Como a iniciativa é social, os voluntários que participarem de todos os percursos ganharão a bicicleta, para presentear os filhos neste Natal. As inscrições foram realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade entre os dias 18 e 22 de novembro.

Entre os pré-requisitos para participar era preciso ser pai e ter 18 anos ou mais. As mulheres também podem integrar a maratona, se comprovada a indisponibilidade do marido ou companheiro. Elas também participam na condição de arrimo de família. A entrega do figurino e das bicicletas foi realizada na última quarta-feira, dia 4.

Ariane Pio

Da Reportagem Local