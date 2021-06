Centro de Atendimento à Covid-19 funcionará durante o lockdown

O Centro de Atendimento à Covid-19 vai funcionar normalmente durante o período de lockdown em Catanduva. O local centraliza os atendimentos relacionados a síndromes gripais.

O centro conta com equipe de médicos clínicos, enfermeiros, farmacêuticos e auxiliares de enfermagem para avaliarem cada paciente. Além do Centro de Atendimento à Covid-19, toda a área que engloba a saúde poderá atender presencialmente. De acordo com o decreto, podem funcionar postos de saúde, hospitais, unidade de saúde e congêneres. Além das clínicas veterinárias, médicas, odontológicas, fisioterapia, psicologia e outras relacionadas à saúde humana e animal.

As farmácias também poderão atender presencialmente, já as óticas podem funcionar apenas para reparos.

O horário de atendimento é das 7h às 17 horas. O espaço fica anexo à Estação Cultura, à rua Rio de Janeiro. Atualmente, a demanda é absorvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O objetivo, com o novo Centro em funcionamento, é desafogar a procura nesses locais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local