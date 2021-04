Centro Covid-19: Mais de 50 Pessoas São Consultadas no Primeiro Dia de Atendimento

O Centro de Atendimento à Covid-19 iniciou os atendimentos na última segunda-feira, dia 19.

O objetivo é centralizar, na unidade, atendimentos de pacientes que apresentam os primeiros sintomas de covid-19.

De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde, no primeiro dia de atendimento exatas 56 pessoas foram consultadas no local. Nas primeiras três horas, conforme dados preliminares, 30 pessoas com sintomas gripais realizaram o teste. Desse total, 80% positivaram com o novo vírus. Duas pessoas precisaram ser encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porque estavam com a saturação baixa.

“Todavia, lembrando que as UBS´s ficarão apenas para atender a campanha de vacinação contra a gripe. Por conta disso, fizemos todo esse planejamento para evitar tumulto e aglomeração nas UBS´s que, até o momento, fazem a triagem da covid-19”, explica a secretária municipal de Catanduva Cláudia Monteiro Ferrazi Ferreira.

O horário de atendimento é das 7h às 17 horas. O espaço fica anexo à Estação Cultura, à rua Rio de Janeiro. Atualmente, a demanda é absorvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O objetivo, com o novo Centro em funcionamento, é desafogar a procura nesses locais e centralizar os atendimentos relacionados a síndromes gripais.

O Centro de Atendimento conta com equipe de médicos clínicos, enfermeiros, farmacêuticos e auxiliares de enfermagem para avaliarem cada paciente.

Caso haja necessidade, o paciente será encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local