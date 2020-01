Centro Acadêmico Da UNIFIPA É Reativado Após 17 Anos

Depois de 17 anos sem atividades, o Centro Acadêmico do curso de Administração da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino. A ação começou no final do 2º semestre de 2019 pelo aluno do 1º ano Lister Ogusuku Ribeiro. “Dezenas de alunos do Campus São Francisco desejavam mudanças para beneficiar e melhorar não apenas o curso de Administração, mas também o curso de Direito, que está instalado no mesmo prédio e igualmente busca trazer melhorias para si”, comentou o estudante.

Durante o mês de novembro de 2019 foi realizado um processo seletivo pelos alunos Lister Ogusuku Ribeiro e João Pedro Citolino para selecionar os que iriam participar das diretorias e conselho do Centro Acadêmico em 2020. Dos 12 alunos selecionados para o Centro Acadêmico, 10 deles são do 1º ano do curso de Administração, “o que demonstra a nova ‘face’ dos novos alunos da Instituição, que desejam ser protagonistas e agentes de mudança, atuando proativamente dentro do curso e dentro de toda a IES”, ressaltou Lister.

O presidente do Centro Acadêmico frisou, ainda, que o órgão é um importante instrumento de representação e convivência dos alunos dentro de uma Instituição de Ensino Superior:

“A reativação do Centro Acadêmico do curso de Administração da UNIFIPA representa o comprometimento do Centro Universitário em dar voz aos alunos para que estes atuem ativamente dentro de seus cursos, tornando o ambiente acadêmico mais dinâmico e harmonioso para todos os estudantes e futuros ingressantes da UNIFIPA”.

