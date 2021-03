Cemitério da Vila Celso Realiza Ampliação de Área Para Novos Jazigos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, está realizando a ampliação do cemitério Nossa Senhora de Fátima, localizado na Vila Celso. A atual fase consiste na terraplanagem da área, onde serão construídos 110 jazigos. “Trata-se de uma intervenção necessária, bem distribuída, principalmente no âmbito social, visando amparar as famílias em um momento tão delicado que é a despedida de um ente querido”, destacou o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, durante visita ao local.

A ideia da ampliação também é atender as famílias que não têm recursos financeiros para garantir o sepultamento de seus entes queridos, por isso, a maior parte, 70 – ao todo, será destinada a atendimento social. O restante, 40 vagas, visa expandir a ala superior, onde ficam os jazigos perpétuos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local