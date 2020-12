CEM Passa a Realizar Atendimento Especializado de Infectologia HIV/Aids

A Secretaria Municipal de Saúde anuncia que o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) de Infectologia HIV/Aids passou a ocupar uma ala do CEM -Centro de Especialidades Médicas, que ocupa o antigo Postão da rua Pará. Trata-se de um ambulatório municipal que, até então, funcionava no Hospital Emílio Carlos.

Os atendimentos já ofertados serão mantidos, incluindo a assistência farmacêutica com a dispensação de remédios. O ambulatório é destinado ao atendimento especializado de pacientes com HIV/Aids e hepatites virais.

O SAE conta com equipe multidisciplinar para atendimento de enfermagem, psicologia e serviço social. Na área médica, o ambulatório conta com dois infectologistas, um pediatra e uma gastroenterologista.

O atendimento abrange procedimentos de PEP e PrEp – Profilaxia Pós-Exposição Sexual e a Profilaxia Pré-Exposição, que é o uso de medicamentos antirretrovirais após possível contato com o vírus HIV ou o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus. Cerca de 800 pacientes estão cadastrados e recebem medicamento regularmente via SAE.

“O paciente terá mais facilidade para acessar os serviços de forma prática e rápida. São dois ambulatórios na mesma área, o que facilita a realização de testes e, posteriormente, se necessário, o atendimento médico e a retirada de medicamentos”, ressalta Mila Portapilla, coordenadora do Programa Municipal IST/Aids.

Dentre as vantagens da nova localização, a equipe do Programa Municipal IST/Aids, que atua de forma interligada ao SAE, terá facilidade de acesso e locomoção dos pacientes. Além disso, o Postão fica bem próximo ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizado na rua Paraíba esquina com a rua Pará, que atende pessoas que buscam por exames para detecção do vírus e de hepatites.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local