CEM Começa a Atender no Antigo Postão Nesta Segunda-Feira 3

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. Manuel Quelhas começará a funcionar no Centro de Saúde Dr. José Perri, o Postão, a partir da próxima segunda-feira, dia 3. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes estão sendo orientados pelos funcionários sobre o novo local de atendimento. O CEM está localizado atualmente na rua Recife, 665.

Segundo a assessoria de co­­­­municação da Prefeitura, dentre os principais motivos para a mudança estão a estrutura oferecida pelo imóvel da municipalidade e o fácil acesso da população, já que o prédio está próximo ao Terminal Urbano. “Para atender a demanda de usuários e de serviços disponibilizados à população e acolher os serviços já disponibilizados no CEM, o antigo Postão passou por ampla reforma e adequação”, cita. Todos os serviços atualmente em funcionamento no Centro de Especialidades Médicas serão mantidos. Os atendimentos de Oftalmologia, Ginecologia, Pediatria e Puericultura (de baixo peso), além das salas de nutrição e de assistência social serão acomodados no térreo, cujo acesso é pela entrada principal. No mesmo piso, ficarão as salas de enfermagem, de pequenas cirurgias e de exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma.

No pavimento inferior, com acesso pelo corredor central, serão os consultórios de Ortopedia, Oncologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Neurologia, Neurocirurgia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Urologia, Cardiologia e Pneumologia, além de sala de espera e de curativos contaminados.

Já no primeiro andar ficarão os setores de internacionalização da carteira de vacina, tisiologia, Programa de A­­­­tendimento Domiciliar (PAD), grupos educativos, e todo o setor administrativo da unidade. O CEM ainda ganhará salas de mamografia e raio-x após a mudança para o novo prédio. Os atendimentos são agendados mediante encaminhamento via unidades de saúde dos bairros.

O atual telefone do CEM, 3531-4300, será desativado. Caso o paciente ligue nesse telefone, haverá o serviço de mensagem informando sobre a mudança do número para o 3531-9400. O prédio onde funcionava o CEM, na rua Recife, deve passar por adequações para abrigar as atividades da escola local do Senai.

