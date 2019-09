Celebração Eucarística e Posse Do Novo Bispo Dom Valdir Mamede

A matriz estava lotada; estima-se que mais de 500 pessoas estavam presentes

Aconteceu ontem (31) a posse do novo Bispo Valdir Mamede. Na ocasião houve uma recepção às 8h e a missa às 9h com presença de várias autoridades religiosas e políticas, incluindo a prefeita Marta do Espírito Santo, na matriz São Domingos.

A matriz estava lotada. Estima-se que mais de 500 pessoas estavam presentes para a celebração e posse. O evento foi acompanhado ao vivo pela internet atingindo muito mais fieis. Dom Mamede agradeceu em discurso de posse as pessoas e as autoridades presentes, continuou dizendo que ele está assumindo com missão de ajudar na causa humana e da evangelização. Citou o evangelho de Segundo Mateus, onde Jesus pregava que a hora certa estava por vir e que Ele é o templo vivo sendo o bom pastor. A mensagem principal dele com a pregação é que todos devem se amar e se conhecer a cada dia sendo melhor no amor de Cristo.

Por isso ele será um incentivador desse amor de Cristo e é preciso que todos vejam como Jesus foi um exemplo de amor, se entregou por amor de todos e quem ama serve ao próximo, e assim com essa mensagem Dom Mamede deixa-se a disposição em várias áreas da diocese de Catanduva.

A prefeita Marta fez um pequeno discurso de boas vindas a Bispo Dom Mamede e entregou de forma simbólica a chave da cidade.

Relembrando

Dom Valdir Mamede foi nomeado pelo papa Francisco, no dia 10 de julho, como o novo bispo para a vacante diocese de Catanduva. Mamede esteve no dia 29 de julho em nossa cidade para fazer uma visita de reconhecimento.

Na ocasião, o bispo contou que foi uma surpresa ser nomeado Bispo da diocese de Catanduva pelo Papa “E então quando fiquei sabendo recebi com muita alegria e com muita vontade de fazer caminho com o povo da região nessa fé e nessa primeira visita já vi que tem uma presença da igreja muito bonita e vibrante” explicou o Bispo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local