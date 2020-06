CEI da Canalização do Rio São Domingos é Prorrogada Por Mais 180 Dias

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Canalização do Rio São Domingos solicitou por meio de requerimento a prorrogação de prazo para a entrega do relatório em mais 180 dias.

O documento foi elaborado pelo presidente da CEI, vereador Wilson Aparecido Anastácio. O requerimento foi aprovado por unanimidade na semana passada.

Há quatro meses, a comissão analisava o projeto e obra da canalização e estudava contratar um perito para apresentação de um relatório sobre o trabalho realizado entre a rua Ceará até a Rua São Paulo.

Neste mesmo período também havia sido aprovado, uma primeira dilação de prazo para os trabalhos.

A CEI da Canalização do Rio São Domingos foi aberta o ano passado e diversos documentos foram solicitados ao Executivo pelos integrantes da comissão, dentre elas: “Cópia da Ficha Financeira, da relação dos pagamentos efetuados na Obra de Canalização do Rio São Domingos; Cópia dos Empenhos, com as notas fiscais dos pagamentos efetuados na Obra de Canalização do Rio São Domingos; Cópia dos Decretos de Suplementações Orçamentárias realizadas pela Prefeitura para a execução da Obra , Cópia dos Decretos de Transferência Orçamentárias realizadas pela SAEC para a Prefeitura, para a execução da Obra; Cópia dos Decretos de Transferências Orçamentárias realizadas pela SAEC para a Prefeitura, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018; Boletim da Tesouraria / Caixa, onde consta os valores transferidos da SAEC para a Prefeitura, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018; Cópia Integral do Processo Licitatório que deu origem à Obra de Canalização do Rio São Domingos; Cópia completa do Projeto de Engenharia da Obra de “Canalização do Rio São Domingos”; Cópia completa do Projeto de Impacto Ambiental da Obra de “Canalização do Rio São Domingos”; Cópia das Licenças Ambientais necessárias à Obra de “Canalização do Rio São Domingos”; Cópia Integral do Cronograma da Obra – “Canalização do Rio São Domingos”.

