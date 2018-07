Cavalo Vítima de Maus-Tratos em Novo Horizonte Dá Sinais de Melhora

Um grupo formado por 15 voluntários fez a diferença na vida de Guerreiro. O cavalo que foi vítima de maus-tratos em Novo Horizonte já dá sinais de melhora. O animal foi forçado a ingerir pinga e antigos donos tentavam levantá-lo com pedaço de pau. O resgate foi feito no mês passado e o número de pessoas que abraçaram a causa só cresce.

Em entrevista ao O Regional, o protetor de animais Marco Antonio Rodrigues conta que recebeu uma ligação dizendo que o cavalo estava quase morrendo. “Chegando lá vi o cavalo deitado e uma embalagem de pinga do lado no chão. O dono achava que iria levantar o cavalo com a bebida. O animal estava muito machucado, porque tentavam levantar ele com pau, daí jogavam a pinga na boca dele. Entrei em contato com o Gabriel (João Gabriel Godrim) e ele e a esposa começaram o trabalho”, conta Marco.

Vários produtos foram usados para salvar a vida do animal. “Precisava de produto, soro e um monte de coisas. Procurei outra veterinária e ela pegou e doou tudo, ajudou a aplicar. O dono dele começou a questionar e um rapaz que estava perto e acompanhou o resgate perguntou quanto ele queria para vender o animal. Ele disse – R$ 50 e o rapaz pagou para que pudéssemos cuidar”, informou o protetor de animais.

O tratamento começou, mas o cavalo precisava de um local para ficar livre, por isso uma nova mobilização foi feita. “A Silvana (Quirino) que viu tudo desde o começo, inclusive a agressão com as pauladas, ligou para um rapaz que transporta animais e ele concordou em levar de graça até a chácara que ela e a filha moram. O Guerreiro está lá onde é cuidado até hoje”, explica Marco.

O animal tem 22 anos, de acordo com a análise feita pelos veterinários. “O animal continua sendo cuidado, e foi feita uma corrente do bem, porque todo mundo se comoveu. Vizinhos pegavam recipientes com água, buscavam grama. Cada um fazia uma coisa. O mais interessante é que ligamos para a clínica que faz os exames de sangue aqui em Novo Horizonte e o rapaz e a mulher deixaram de almoçar para abrir a clínica para que eu pudesse levar o sangue lá para fazer os exames. Apesar de caros, ele não cobrou nada, doou tudo. Ali tinha gente que ajudava o cavalo a levantar, subia em árvore para que ele pudesse receber o soro”, disse.

Depois de ser resgatado, o animal que teve o nome escolhido pelas donas da chácara onde ele recebe carinho e cuidados, está se recuperando rapidamente. “Ele não deita mais. O animal quando sofre muito leva muito tempo, mas ele está levando uma vida tranquila. A Silvana e a filha dela foram maravilhosas com ele que tem água, comida, tudo que ele precisa”, agradece.

Marco também faz um apelo. “As pessoas compram um animal desses e não cuidam, daí fica 10 vezes mais caro para cuidar. Nós demos conta porque tivemos muita doação. Doaram serviço, frete, alimentação, não compramos nada, as pessoas abraçaram a causa e foram colaborando”, finaliza, sem citar o afeto que o animal recebeu de cada um deles desde o resgate.

Cintia Souza

Da Reportagem Local