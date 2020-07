Catiguá Registra Maior Número de Confirmações da Covid-19 Em 24 Horas

A Secretaria Municipal de Saúde de Catiguá registrou o maior número de casos de COVID-19 na última quarta-feira (08) em 24 horas, 10 pessoas receberam o diagnóstico positivo para o coronavírus em um só dia, segundo o boletim de quarta-feira (08).

A secretaria de saúde de Catiguá alerta que atitude influencia nesse crescimento ou na desaceleração de casos, cada um tem que ser responsável pela sua segurança, eles orientam e ensinam que cada munícipe deve fazer sua parte.

Os cuidados para que não se contamine e se acaso, se contaminar, que seja humano e faça todo procedimento necessário, respeitando a sua vida e a vida dos outros.

Além disso, a prefeitura de Catiguá disponibilizou o canal de denúncia para aglomerações e atitudes irresponsáveis, (17) 99743-1777.

A Secretaria Municipal de Saúde de Catiguá informa o quadro geral da pandemia no município estava com o boletim covid-19 de quarta-feira contou com total de notificações: casos positivos 82 + casos suspeitos 40 + casos descartados 111, dando total de 233.

Eles ainda explicaram que casos em quarentena não entram na soma de notificações, pois são pessoas que tiveram contato com familiares ou pessoas próximas a suspeitos e confirmados, mas que no momento não apresentam sintomas de síndrome gripal, necessitam do monitoramento e isolamento por prevenção.

Total de exames realizados: São exames realizados nas unidades de saúde do município , pois tem pessoas que realizam exames particulares ou nos convênios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

