Catiguá e Novais Aderem a Campanha ‘Justiça Pela Paz Em Casa’

As cidades de Novais e Catiguá aderiram à semana da “JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA” que começou na segunda-feira (09).

Em Catiguá, o evento contou com a presença de várias mulheres. A Juíza da nossa comarca, Dra Patricia da Conceição Santos falou sobre a importância do combate contra a violência da mulher e em seguida teve a apresentação do grupo de Música “ESPAÇO AMIGO.” Durante toda a semana as escolas e os órgãos públicos participaram desse programa, com palestra, teatros e passeatas.

Já em Novais, a semana tem programação intensa de atividades. A abertura oficial aconteceu na segunda-feira (09), no Clube Recreativo Vereador Eduardo Fernandes Dias com palestra e apresentação de teatro “Violência Doméstica” para as Famílias Beneficiarias dos Programas Sociais.

O Programa Justiça pela Paz em Casa é promovido pelo CNJ em parceria com os Tribunais de Justiça estaduais e tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), concentrando esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero.

Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em Casa conta com três edições de esforços concentrados por ano. As semanas ocorrem em março – marcando o dia das mulheres -, em agosto – por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) -, e em novembro – quando a ONU estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

O programa também promove ações interdisciplinares organizadas que objetivam dar visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para a realidade violenta que as mulheres brasileiras enfrentam.

Ariane Pio

Da Reportagem Local