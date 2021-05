Catiguá Celebra na Próxima Segunda 61 Anos de Emancipação Político-Administrativa

Considerada a “Cidade do Balaio” ou “Capital do Balaio”, apelidos que mencionam o tradicional artesanato feito com bambu. Catiguá completa na próxima segunda-feira, dia 03 de maio, 61 anos de sua emancipação político-administrativa.

Diferentemente de outros anos, quando a festa sempre é realizada em sua praça central, Catiguá não terá comemoração de aniversário, pelo menos não presencialmente. Mas é um município em plena evolução que terá comemorações de conquistas futuras.

Localizada há 14 quilômetros de Catanduva, o município de Catiguá mantém aquele ar de cidade da boa vizinhança, da calmaria e da buzina do trem que a corta.

Dados da última estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que residem no município 7.804 pessoas. Num território considerado um dos mais arbóreos da região. A cidade possui 97,7% de árvores em vias públicas. Uma de suas características é também estrutural. Quem visita Catiguá se recorda de tempos anteriores, com construções de meados de 1900. São muitos imóveis que ainda mantém a estrutura dos antigos colonizadores.

Administrada pelo prefeito Claudemir Jose Grava (Mizinho), na educação, Catiguá possui taxa de 98,4% de escolarização, segundo o IBGE.

No sistema viário, possui acessos pelas vicinais – Estrada Vicente Sanches, Vicinal José Fernandes, também pelas rodovias Washington Luís e Jeronimo Ignácio da Costa, que liga a Tabapuã.

Na economia, o setor de serviços predomina, com 62%. Seguido pela agropecuária. A cidade, assim como toda a nossa microrregião é cercada por plantações de cana-de-açúcar. É próxima ainda a duas usinas de açúcar e álcool.

Catiguá mantém um orçamento administrativo principalmente de recursos federais e estaduais. Com menor porcentagem em arrecadação de impostos municipais. Possui ainda uma praça de pedágio na rodovia Washington Luís, administrada pela concessionária Triângulo do Sol.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local