Catiguá Antecipa Vacinação Contra a Covid-19 Para Pessoas a Partir de 45 Anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Catiguá anunciou, na terça-feira, 15, a antecipação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 45 anos. A medida será possível graças à disponibilidade de imunizantes no estoque.

Para receber a vacina, basta comparecer até o Salão da Paróquia Santa Isabel, das 7h às 18h, portando um documento oficial com foto.

IMPORTANTE: Durante o lockdown em Catiguá, será permitida a circulação de pessoas para receber a vacina, desde que utilizando máscara, evitando aglomerações e respeitando todos os protocolos de segurança.

O decreto do lockdown é claro: quem for pego circulando pela cidade, sem necessidade comprovada, receberá multa de R$ 1 mil a R$ 3 mil, além de sofrer inquéritos cível e criminal.

Portanto, evite ser contaminado pelo coronavírus ou levar uma multa de até R$ 3 mil. Fique em casa. Proteja sua vida e seu bolso. Você terá muito tempo para caminhar, depois do lockdown.

Ariane Pio

Da Reportagem Local