Catedral Vai Celebrar Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus a Partir Desta Quinta

Um novo ano começa e a Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, vai celebrar nesta quinta-feira, 31 de Dezembro e sexta-feira, 01 de Janeiro, a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.

A missa será realizada às 18h e às 19h30. Na sexta-feira, 1º de Janeiro, a solenidade vai ser realizada às 9h e às 19h. O evento seguirá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), como o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição álcool em gel. Além disso, todos os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

A Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus é a primeira Festa Mariana que apareceu na Igreja Ocidental, começou a ser celebrada em Roma no século VI, provavelmente junto com a dedicação no dia 1º de janeiro do templo Santa Maria Antiga no Foro Romano, uma das as primeiras igrejas marianas de Roma.

A antiguidade da celebração mariana pode ser constatada nas pinturas com o nome de Maria, Mãe de Deus (Theotókos) que foram encontradas nas Catacumbas ou antiquíssimos subterrâneos que estão cavados debaixo da cidade de Roma, onde se reuniam os primeiros cristãos para celebrar a Missa nos tempos das perseguições.

Mais adiante, o rito romano celebrava no dia 1º de janeiro a oitava de Natal, comemorando a circuncisão do Menino Jesus. Após desaparecer a antiga festa mariana, em 1931, o Papa Pio XI, por ocasião do XV centenário do concílio de Éfeso (431), instituiu a Festa Mariana para o dia 11 de outubro, em memória deste Concílio, no qual se proclamou solenemente a Santa Maria como verdadeira Mãe de Cristo, que é verdadeiro Filho de Deus; mas na última reforma do calendário logo após o Concílio Vaticano II a festa foi transferida para o dia 1º de janeiro, com a máxima categoria litúrgica, de solenidade, e com título de Santa Maria, Mãe de Deus.

Desta maneira, esta Festa Mariana encontra um marco litúrgico mais adequado no tempo de Natal do Senhor; e ao mesmo tempo, todos os católicos começam o ano pedindo a proteção da Santíssima Virgem Maria.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local