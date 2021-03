Catedral Promove Hoje Missa On-Line em Celebração a Domingo de Ramos

Devido às medidas restritivas da Fase Emergencial, a Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, vai promover neste domingo (28) uma missa on-line em comemoração ao Domingo de Ramos. Seguindo as orientações das autoridades, neste ano não haverá a procissão de ramos. Ao invés disso, a orientação é que os católicos fiquem em casa, realizem suas orações e acompanhem a celebração e bênção dos ramos de suas residências. Como as celebrações com a presença dos fiéis estão suspensas, a Catedral convida os fiéis para participação da celebração on-line. A missa será realizada às 19h, nas redes sociais da Catedral.

Sobre Domingo de Ramos – O Domingo de Ramos é uma festa móvel que se celebra no domingo anterior ao Domingo de Páscoa. Nesse dia, que não é feriado e marca o início da Semana Santa, comemora-se a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde ele foi aclamado por multidões como o Filho de Deus.

O Domingo de Ramos significa o reconhecimento de Jesus como filho de Deus. Isso porque, nessa ocasião, as pessoas receberam Jesus abanando ramos de oliveira e palmeira, os quais representam a vitória de Jesus. Jesus era um rei humilde que entrou na cidade montado em um jumentinho, o qual além da humildade, representa a paz – o inverso do cavalo, que remete à guerra.

Como forma de lembrar a data, os católicos costumam levar ramos para a missa para serem benzidos. Também é comum encontrar-se ramos de palmeiras colocados em forma de cruz nas igrejas e nas ruas.

Outra tradição do Domingo de Ramos é o costume de os afilhados oferecerem flores ou ramos aos seus padrinhos e madrinhas, os quais, no domingo seguinte, retribuem o gesto com o “folar”, isto é, como a prenda da Páscoa.

No Domingo de Ramos realizam-se procissões de norte a sul de Portugal, com diversas paragens, retratando-se a Paixão de Cristo.

Autênticos mares de flores são preparados para a procissão passar, tornando este evento numa grande atração para as famílias e para os turistas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local