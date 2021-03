Catedral Nossa Senhora Aparecida Vende Massas Para o Dia das Mães

A Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida está promovendo a venda de massas para o Dia das Mães. Estão sendo vendidos rondelli de quatro queijos, rondelli de presunto e queijo, rondelli de muçarela, tomate seco e rúcula, ravióli de carne, nhoque recheado com queijo, capeletti de frango, lasanha de presunto e queijo e tortéi de abóbora. As massas custam R$30,00. A retirada será no dia 08 de Maio, das 7h ao meio-dia, na Catedral. Para evitar aglomeração será realizado um drive thru. “Nós estamos com uma nova promoção de massas aqui na Catedral para serem entregues na véspera do Dia das Mães. Então se você quiser comer aquela massa deliciosa e ajudar a nossa Catedral, basta adquirir o carnê e depois retirar em sistema drive thru. Que a nossa mãe Aparecida abençoe a generosidade de todos!”, destacou Padre Jonas Pimentel.

O valor arrecadado será destinado para auxiliar na manutenção e melhorias necessárias do templo. Os interessados em contribuir devem entrar em contato com os membros da pastoral pelo telefone (17)3523-1571.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local