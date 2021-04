Catedral Nossa Senhora Aparecida fará carreata na Sexta-feira Santa

Com as regras da Fase Emergencial decretando a suspensão das missas presenciais, a Catedral Nossa Senhora Aparecida resolveu inovar e ao invés da tradicional procissão, que não pode ser realizada por conta da Covid-19, decidiu realizar uma carreata para celebração da Sexta-feira Santa.

A celebração acontecerá às 17h, com saída na Igreja da Matriz. A recomendação é de que os fiéis do grupo de risco não participem do evento e acompanhem as celebrações pelas redes sociais.

O objetivo do evento é não deixar os fiéis desamparados durante a pandemia. Diferentemente dos outros anos, o senhor morto vai percorrer por diversos bairros da cidade.

Sexta-feira Santa

A Sexta-feira Santa é a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado.

Também é chamada de Sexta Feira da Paixão, porque com origem do latim, paixão significa sofrimento. Assim, para os cristãos, a paixão de Cristo representa a crucificação de Jesus Cristo.

De acordo com a Lei n.º 9.093, de 12 de setembro de 1995, a sexta-feira santa é um feriado federal que se realiza na semana santa.

Esta é uma comemoração móvel, que acontece no fim da Quaresma, um período que se inicia na quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao Carnaval.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local