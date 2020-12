Catedral Nossa Senhora Aparecida Divulga Horário das Missas de Final de Ano

Com o fim de 2020 se aproximando, os católicos já podem se preparar para a programação especial de missas.

A Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida divulgou os horários das celebrações.

No dia 24 deste mês, véspera de Natal, a vigília será às 19h30, no dia 25 haverá missa às 9h e às 19h.

No dia 31 de Dezembro a vigília será a partir das 19h30, já no dia 01 de janeiro a celebração da Santa Maria Mãe de Deus será às 9h e às 19h.

A celebração seguirá os protocolos do governo estadual e municipal, respeitando o espaço mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição de álcool em gel na entrada e saída dos ambientes.

Além disso, os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local