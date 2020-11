Catedral Inicia Venda dos Livros Para a 59ª Novena de Nossa Senhora das Graças

Com o tema “Com Maria, Viveremos a Alegria da Santidade” já estão sendo vendidos os livros para a 59ª Novena de Nossa Senhora das Graças que será realizada do dia 18 a 27 de Novembro e promete trazer muita festa aos fiéis.

“A cada dia nós temos todas as orações, com o tema do dia, a liturgia da palavra, o evangelho e a oração final. Além disso, no livro há a oração eucarística e também o nosso tradicional hinário”, explicou Padre Jonas Pimentel.

As missas seguirão os protocolos do governo estadual e municipal, respeitando o espaço mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição de álcool em gel na entrada e saída dos ambientes. Além disso, os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

A novena contará com sete missas. A primeira será realizada às 05h30 (Pe. Jonas), 07h00 (Pe. Ângelo), 09h00 (Pe. Ângelo), 15h00 (Pe. Claudinei), 18h30 (Pe. Ângelo), 11h30 (Pe. Jonas), e às 20h00 (Pe. Jonas).

O livro da novena está sendo vendido por R$5,00. Os interessados em adquirir devem comparecer a Catedral, que fica localizada na Praça da Independência, s/nº – Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local